Вильена - о чемпионской гонке в РПЛ: посмотрите на игру "Зенита" - они могут оступиться

Голландский полузащитник "Краснодара" Тонни Вильена рассказал, что "быки" намерены бороться с "Зенитом" за чемпионство.
Фото: Global Look Press
"Жаль, что мы не пробились в Лигу чемпионов. Но выигрывать всегда мы не можем. Сейчас надо полностью выложиться в чемпионате — мы вылетели из Кубка России и Лиги Европы.

Цель в РПЛ — первое или второе место, не ниже. Пока у нас есть возможность выиграть золото. "Зенит" оторвался, но посмотрите его игры: чаще побеждают минимально, могут и оступиться. Мы тоже не раз упускали игры, в которых обязаны были брать три очка. Но с каждой победой приходит уверенность", — цитирует Вильену Sport24.

На счету Тонни Вильены в этом сезоне РПЛ 17 матчей за "Краснодар", 2 забитых мяча и 2 голевые передачи.

Перед весенней частью чемпионата России "Краснодар" идет на втором месте в турнирной таблице, отставая на 10 очков от лидирующего "Зенита".

Первый официальный матч в весенней части РПЛ "Краснодар" проведет 1 марта на своем поле против "Уфы".


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Теги: Краснодар Вильена
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