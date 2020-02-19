По его версии, первым делом "сине-бело-голубые" переподпишут наставника Сергея Семака. Вопрос с Кокориным не решен и игрок летом, при нынешней ситуации, станет свободным агентом.
Ивановичу предложили несколько вариантов продления, где-то с понижением зарплаты, где-то с однолетним контрактом, вопрос также не решен.
Шатову клуб предлагал новый контракт, но футболист не пошел на понижение зарплаты и, видимо, покинет Санкт-Петербург.
Дзюба и Кержаков получили предложения о новом контракте.
По Смольникову Егоров не уверен, что контракт был предложен.
Жиркову предложат контракт, если он сам посчитает, что сможет провести ещё год в футболе.
Егоров рассказал о судьбе игроков "Зенита", у которых истекает контракт летом 2020 года
Спортивный журналист Сергей Егоров рассказал о судьбе игроков "Зенита", у которых истекает контракт летом 2020 года.
Источник: ФК "Зенит"
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