"Идея приехать на сбор к "Зениту-2" появилась в конце прошлого года. Рад, что пробыл в расположении команды неделю и изнутри увидел работу команды Владислава Радимова.
В целом мне нравится, как Радимов работает с командой, мне кажется, он отлично подходит парням этого возраста. Он сам играл на высоком уровне, говорит с ними на одном языке, при этом у него очень интересные и разнообразные тренировки. Я почти год назад тренировался с ним с большим удовольствием, потому что изнутри лучше чувствуешь игроков и легче их оценить", — цитирует Аршавина официальный сайт "Зенита".
Владислав Радимов работает с "Зенитом-2" с 2018-го года. В прошлом году команда вылетела из ФНЛ.
В ПФЛ 2019/2020 "Зенит-2" занимает третье место, отставая на четыере очка от лидирующего московского "Велеса".
Аршавин прокомментировал работу Радимова с "Зенитом-2"
Бывший футболист "Зенита" Андрей Аршавин побывал в расположении "Зенита-2" и поделился впечатлением от увиденного.
Фото: ФК "Зенит"
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!