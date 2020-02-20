Президента "Тамбова" задевают слова об "антирекламе российского футбола"

Президент "Тамбова" Арсен Габуев в интервью "СЭ" рассказал, как относится к словам экспертов, которые считают, что клуб без своего домашнего стадиона не нужен в Премьер-лиге.

Источник: ФК "Тамбов"