- Конечно, нас это задевает. Но мы понимаем, что есть определенный регламент РПД по количеству посадочных мест, по безопасности... Однако не забывайте, что мы вышли в РПЛ по спортивному принципу. И сейчас прикладываем максимальные усилия, чтобы наш стадион привести в соответствии с нормами премьер-лиги, - рассказал функционер.
Тамбовский стадион "Спартак" в марте пройдет экспертизу технических решений, которые клуб уже сделал. Первую часть сезона "Тамбов" проводил домашние матчи на "Мордовии Арене" в Саранске, а вторую часть чемпионата будет играть на стадионе в Нижнем Новгороде.
Президента "Тамбова" задевают слова об "антирекламе российского футбола"
Президент "Тамбова" Арсен Габуев в интервью "СЭ" рассказал, как относится к словам экспертов, которые считают, что клуб без своего домашнего стадиона не нужен в Премьер-лиге.
Источник: ФК "Тамбов"
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