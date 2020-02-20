- За селекцию во вратарской линии у нас отвечает Дмитрий Тяпушкин, которого пригласили из "Алании". Он предложил кандидатуру Черчесова-младшего. Станислава я знаю сам, мы вместе работали в «Динамо». Это обученный техничный вратарь с потенциалом и опытом работы в командах РПЛ и ФНЛ, - цитирует Габулова "СЭ".
Также Габулов рассказал, что Черчесов-младший внешне и по игровым признакам похож на своего отца, наставника сборной России, Станислава Черчесова, но сравнивать его с собой он отказался.
Ранее Черчесов-младший выступал за молодежные команды "Амкара", "Динамо", "Черноморец" и "Балтику".
Владимир Габулов возглавил совет директоров клуба два дня назад.
Габулов рассказал, кто был инициатором подписания Черчесова-младшего в "Олимп"
Председатель совета директоров химкинского "Олимпа" Владимир Габулов прокомментировал подписание вратаря Станислава Черчесова-младшего.
Источник: Инстаграм Черчесова-младшего
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