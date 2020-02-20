- Кокорин у меня как герой в фильме "Операция Ы" себя вёл. "Песчаный карьер". — "Я!" Ребята приходят, понимая, что к чему. И они-то как раз точно знают, что тренерский состав тоже когда-то играл в футбол. Кокорин, может быть, даже это видел, - цитирует специалиста "Чемпионат".
Также Радимов отметил, что Кокорин называл его по имени и отчеству, так, как принято у них в "Зените-2". Он рассказал, что ему проще тренировать таких игроков, потому что они прошли большую школу и умеют играть в футбол.
Напомним, 28-летний Кокорин будет выступать за "Сочи" на правах аренды до конца сезона. До перехода в сочинскую команду он выступал за "Зенит-2", с которым провел несколько товарищеских матчей.
Радимов: Кокорин у меня как герой в фильме "Операция Ы" себя вёл. Обращался по имени и отчеству
Главный тренер "Зенита-2" Владислав Радимов рассказал об опыте работы вместе с нападающим Александром Кокорин, который сейчас выступает за "Сочи" на правах аренды из главной команды питерского клуба.
Источник: Инстаграм Владислава Радимова
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