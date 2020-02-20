20-летний Бакаев является воспитанником красно-белых. В "Спартаке" играет его брат Зелимхан Бакаев. В августе 2019 года Бакаев-младший дебютировал за основной состав "Спартака" в чемпионате России - в матче против "Крыльев" в Самаре. Через несколько дней он дебютировал за московский клуб и в Лиге Европы.
В начале января 2020 года было объявлено о переходе футболиста в "Рубин", так как соглашение со "Спартаком" истекало летом 2020 года и он не смог договориться с клубом о продлении контракта, поэтому Бакаев мог вести переговоры с любым клубом.
"Сработал фактор тренера. С Бакаевым поговорил Слуцкий – это был самый важный момент. Перед этим я позвонил Томасу и официально уведомил о том, что будем говорить с Солтмурадом.
Не разозлился ли Цорн? Как может не злить, если твой игрок, возможно, куда-то уйдёт? Я бы на месте "Спартака" тоже расстроился. Думаю, там тоже пытались договориться с Солтмурадом. Конкурентное преимущество "Рубина" в это трансферное окно заключается в том, что мы быстро принимаем решения", - цитирует Яровинского "Чемпионат".
"Рубин" в нынешнем сезоне чемпионата России набрал 19 очков в 19 матчах и занимает 13-е место в турнирной таблице.
Яровинский рассказал, разозлился ли Цорн, когда узнал о переговорах "Рубина" с Солтмурадом Бакаевым
Спортивный директор "Рубина" Олег Яровинский рассказал о переходе в команду полузащитника Солтмурада Бакаева из "Спартака".
Фото: ФК "Спартак"
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