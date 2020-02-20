"Был вариант остаться в "Витессе" без Слуцкого. Но я посчитал это неэтичным. Считаю, если уходит главный тренер, помощники должны уйти с ним, поэтому мы с Васей и Лёшей сразу приняли такое решение. Хотя вариант не просто был, в "Витессе" на нём настаивали", - цитирует Яровинского "Чемпионат".
Слуцкий работал в "Витессе" с лета 2018 года. 30 ноября 2019 года голландский клуб объявил, что Слуцкий вместе с помощниками - братьями Алексеем и Василием Березуцкими, а также Олегом Яровинским покинули "Витесс".
СМИ сообщали, что Слуцкий сам подал в отставку после пятого поражения подряд.
В декабре 2019 года Слуцкий возглавил "Рубин", а Яровинский стал спортивным директором казанского клуба.
Яровинский: посчитал неэтичным остаться в "Витессе" после ухода Слуцкого
Спортивный директор "Рубина" Олег Яровинский рассказал, что руководство "Витесса" хотело оставить его в клубе после отставки главного тренера Леонида Слуцкого.
Фото: ФК "Витесс"
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