Яровинский: посчитал неэтичным остаться в "Витессе" после ухода Слуцкого

Спортивный директор "Рубина" Олег Яровинский рассказал, что руководство "Витесса" хотело оставить его в клубе после отставки главного тренера Леонида Слуцкого.

Фото: ФК "Витесс"