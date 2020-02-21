"Сейчас на VAR делают большой акцент. Но судьи должны оставаться футбольными арбитрами, которые выходят на поле и принимают решения вживую. Если VAR действительно тебе помог, ты, конечно, благодаришь эту систему и аплодируешь ей. Но нельзя забывать, что решение все равно принимать тебе. Нельзя свистнуть и ждать, пока VAR примет за тебя решение, такое запрещено по регламенту и протоколу.
Если VAR меня исправляет, моя оценка по-любому понижается. Если же моя работа на матче соответствует уровню, и я принимаю правильные решения, то и VAR мне не понадобится. Вот эту мотивационную часть судьи должны сохранять. Ты не должен регрессировать сам, опираясь на то, что VAR тебя поправит", — цитирует Безбородова Sport24.
Безбородов: VAR - хорошо, но решение всё равно должен принимать арбитр
Российский арбитр Владислав Безбородов прокомментировал внедрение системы VAR в России.
Фото: Коммерсантъ
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