"Кого в ЦСКА было сложнее всего убедить подписать новый контракт? Вернблума. Хотели договориться на вменяемых условиях, поэтому надо было как-то сблизиться в переговорах и сойтись на общей сумме.
Гинер купил ему дом, чтобы он подписал соглашение? Гинер не купил – клуб снял тот дом, который он хотел. За городом. Не знаю, почему он хотел именно его, обычный хороший дом в районе Сколково. Может быть, он шведский шпион и хотел жить поближе к инновационному центру – там удобнее ставить жучки", - цитирует Яровинского "Чемпионат".
Яровинский покинул ЦСКА летом 2017 года. Позже он помогал Леониду Слуцкому в "Халл Сити" и "Витессе". Сейчас Яровинский является спортивным директором "Рубина".
Вернблум выступал за ЦСКА с 2012 по 2018 год. За это время он провел за красно-синих 167 матчей и забил 17 голов. Сейчас шведский футболист играет в ПАОКе. В его активе 50 игр за национальную команду, в которых он дважды отличился.
ЦСКА после 19 туров занимает четвертое место в турнирной таблице, набрав 34 очка.
Яровинский рассказал, кого в ЦСКА было сложнее всего убедить подписать новый контракт
Бывший спортивный директор ЦСКА Олег Яровинский рассказал, с кем из игроков армейского клуба были самые сложные переговоры о продлении контракта.
Фото: Sport24
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