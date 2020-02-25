Рами: моя главная страсть - это играть в футбол, а не получать деньги

Защитник Адиль Рами рассказал о своем решении перейти в "Сочи". По его словам, деньги для него не стоят на первом месте.
"Я голоден, хочу играть и делать это успешно. "Сочи" молодая команда с большими амбициями и красивым стадионом. У меня было несколько вариантов. Первым было — остаться в Турции. Я мог остаться там на три месяца, и они продолжали бы мне платить просто так.

Я никогда не забывал, что моя главная страсть - это играть в футбол, а не получать деньги. У меня за плечами большая карьера, и мне некому что-то доказывать. Я просто хочу хорошо играть в футбол в новом клубе, в новой стране", - сказал Рами в интервью клубной пресс-службе.

"Сочи" объявил о подписании контракта с Рами на прошлой неделе. Соглашение рассчитано до конца сезона. Рами ранее выступал за "Лилль", "Валенсию", "Севилью", "Милан" и "Марсель". Футболист в составе сборной Франции стал чемпионом мира-2018.

"Сочи" занимает последнее место в текущем сезоне чемпионата России.


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Теги: Рами Сочи
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