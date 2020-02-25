27-летний форвард прежде всего отметил, что он играл против "Спартака" только на "Открытие Арене", а на домашней арене ему так и не удалось встретиться с москвичами. Матчи в Москве он сравнил с генуэзским дерби между "Сампдорией" и "Дженоа".
- Конечно, в тех матчах я чувствовал давление, но оно не шло ни в какое сравнение с тем, что было в генуэзском дерби. Надеюсь, однажды мне удастся прочувствовать, что такое русское класико на "Газпром Арене", - цитирует футболиста пресс-служба "Зенита".
Эмилиано Ригони первую половину сезона 2018/19 провел в "Аталанте", а эту же часть следующего сезона в "Сампдории". Оба клуба досрочно расторгли арендное соглашение с футболистом.
Ригони - о матчах со "Спартаком": они не идут ни в какое сравнение с генуэзским дерби
Нападающий "Зенита" Эмилиано Ригони сравнил матчи против "Спартака" и генуэзское дерби, в котором играют "Сампдория" и "Дженоа".
Источник: ФК "Зенит"
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