Шомуродов летом хочет покинуть "Ростов"

Глава компании ProSportsManagement Герман Ткаченко сообщил, что нападающий "Ростова" Эльдор Шомуродов в летнее трансферное окно хочет уехать в другой чемпионат.
Фото: ФК "Ростов"
"Наша позиция — без желания обидеть дончан — такова, что летом хотим уйти. Но мы точно не будем рассматривать предложения из российского чемпионата. Хотим на Запад. Конкретный интерес на сегодня есть. Мы бы хотели перейти в более сильный чемпионат. Да, клубу принимать решение, но мы договорились, что продавать игрока станут по справедливой цене", - цитирует Ткаченко "Спорт-Экспресс".

В январе "Ростов" объявил о продлении контракта с Шомуродовым на пять лет. Трансферная стоимость футболиста составляет чуть более 6 млн евро.

В нынешнем сезоне Шомуродов провел 19 матчей, забил 10 голов и отдал пять результативных передач.

24-летний нападающий перешел в "Ростов" летом 2017 года из "Бунедкора".


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Теги: Шомуродов Ростов Ткаченко
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