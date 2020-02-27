Шомуродов летом хочет покинуть "Ростов"

Глава компании ProSportsManagement Герман Ткаченко сообщил, что нападающий "Ростова" Эльдор Шомуродов в летнее трансферное окно хочет уехать в другой чемпионат.

Фото: ФК "Ростов"