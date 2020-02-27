"Наша позиция — без желания обидеть дончан — такова, что летом хотим уйти. Но мы точно не будем рассматривать предложения из российского чемпионата. Хотим на Запад. Конкретный интерес на сегодня есть. Мы бы хотели перейти в более сильный чемпионат. Да, клубу принимать решение, но мы договорились, что продавать игрока станут по справедливой цене", - цитирует Ткаченко "Спорт-Экспресс".
В январе "Ростов" объявил о продлении контракта с Шомуродовым на пять лет. Трансферная стоимость футболиста составляет чуть более 6 млн евро.
В нынешнем сезоне Шомуродов провел 19 матчей, забил 10 голов и отдал пять результативных передач.
24-летний нападающий перешел в "Ростов" летом 2017 года из "Бунедкора".
Шомуродов летом хочет покинуть "Ростов"
Глава компании ProSportsManagement Герман Ткаченко сообщил, что нападающий "Ростова" Эльдор Шомуродов в летнее трансферное окно хочет уехать в другой чемпионат.
Фото: ФК "Ростов"
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