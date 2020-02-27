"Последние полгода мы с ними особо не общались. Деньги я сама зарабатывала. Я была сама по себе, они сами по себе. У нас не было какого-то контакта, близости. Я не видела смысла находиться в семье. Какая разница: я в 16 лет перееду или в 18? В отношениях в принципе все равно ничего не изменится. Я просто не видела смысла в своем нахождении дома. Не чувствовала, что я в семье. Очень часто чувствовала себя лишней.
Плюс я подумала: если перееду, то мне нужно будет самой все делать, я не буду лениться… Иногда это работает в плюс, иногда — нет. Реально нужно самостоятельно заставлять себя все делать, но лень все равно проснется", - цитирует Ксению Sport24.
Ранее Екатерина Малафеева рассказала, что Ксения живет отдельно. Вячеслав Малафеев состоит в браке с Екатериной с 2012-го года. Футболист воспитывает двух детей от первого брака: дочь Ксению и сына Максима.
Первая жена футболиста Марина погибла в автокатастрофе в марте 2011-го года.
Дочь Малафеева рассказала, почему ушла от родителей
16-летняя дочь бывшего голкипера "Зенита" и сборной России Вячеслава Малафеева Ксения рассказала, почему живет отдельно от родителей.
Фото: Instagram
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