Джорджевич: вряд ли я сыграю в этом сезоне

Форвард "Локомотива" Лука Джорджевич сомневается, что сыграет в нынешнем сезоне.
Фото: ФК "Локомотив"
"Тут все понятно, это "кресты", менее полугода восстановление после операции редко бывает, так что, скорее всего, вряд ли в этом сезоне я сыграю", - цитирует Джорджевича "РИА Новости".

Напомним, черногорский футболист получит травму осенью 2019 года в матче 13-го тура Премьер-лиги с "Ахматом".

Напомним, что Джорджевич получил травму связок правого колена 18 октября в матче 13-го тура чемпионата России против «Ахмата» (2:0).

"Локомотивом" после 19 туров занимает пятое место в турнирной таблице, набрав 34 очка в 19 матчах. 29 февраля "железнодорожники" сыграют с "Зенитом". Встреча пройдет в Санкт-Петербурге и начнется в 19:00 по мск.


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Теги: Джорджевич Арсенал Тула
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