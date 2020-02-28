Молодежка "Динамо" разгромила "Спартак"

Молодежное первенство
"Динамо" – "Спартак" 5:2
Голы: Калачев, 24 (пен.), Данилин, 35, Тюкавин, 60, Денисов, 67 (пен.), 90+1 (пен.) - Шильцов, 21, 56
"Динамо" – "Спартак" 5:2
Голы: Калачев, 24 (пен.), Данилин, 35, Тюкавин, 60, Денисов, 67 (пен.), 90+1 (пен.) - Шильцов, 21, 56
"Динамо": Мицаев, Федоров (Звонков, 88), Владимиров, Калачев, Слепов, Денисов, Школик (Сулаквелидзе, 88), Усанов (Тюкавин, 46), Галкин (Карапузов, 77), Гомонюк (Мазурин, 69), Данилин (Захарян, 57)
"Спартак": Марков, Горбулин, Моргунов, Толстопятов, Репях (Муталиев, 65), Сунгатулин, Васильев (Левченков, 71), Денисов, Шильцов (Голятов, 80), Кожедуб (Мельников, 71), Кутателадзе (Мирошниченко, 80)
Предупреждения: Тюкавин, 89, Слепов, 83