Тарасов: в будущем обязательно буду держать пост

Завтра последний день Масленицы и начинается Великий пост??Популярный вопрос, держу ли я пост? Очень хотел бы следовать ему, но спортсменам запрещено, так как тяжёлые нагрузки. Раньше разрешали не держать путникам, путешественникам, сейчас добавились профессиональные спортсмены ( иные потребности у организма). Думаю, в будущем я обязательно пройду через пост, может даже и не один. ???Но сейчас я планирую возвращение на футбольное поле! Хотя некоторые друзья в шутку уже скинули, что в день моей травмы стартовал для всех конкурс политических лидеров России)) Пока рано, а на будущее не загадываем. ????? P.S. Кстати, а вы будете держать пост???