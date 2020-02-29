Тарасов: в будущем обязательно буду держать пост

Полузащитник "Рубина" Дмитрий Тарасов, восстанавливающийся после травмы, сообщил в своём инстаграм-аккаунте, что планирует попробовать держать православный пост.
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Завтра последний день Масленицы и начинается Великий пост??Популярный вопрос, держу ли я пост? Очень хотел бы следовать ему, но спортсменам запрещено, так как тяжёлые нагрузки. Раньше разрешали не держать путникам, путешественникам, сейчас добавились профессиональные спортсмены ( иные потребности у организма). Думаю, в будущем я обязательно пройду через пост, может даже и не один. ???Но сейчас я планирую возвращение на футбольное поле! Хотя некоторые друзья в шутку уже скинули, что в день моей травмы стартовал для всех конкурс политических лидеров России)) Пока рано, а на будущее не загадываем. ????? P.S. Кстати, а вы будете держать пост???

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Напомним, что Тарасов зимой подписал контракт с казанским "Рубином" до конца сезона, а через три дня выбыл из строя из-за травмы, полученной на тренировке.

32-летний полузащитник перенес операцию в Германии и продолжает восстанавливаться.

С лета прошлого года Тарасов находился без клуба, после завершения контракта с московским "Локомотивом".


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Теги: Тарасов Рубин
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