View this post on Instagram

Отпустил Вас биатлон, и взялись Вы за футбол! Но, чтение по губам - не Ваша сильная сторона! Нецензурной брани не было, а своё возмущение я выразил вполне пристойно, возможно, излишне эмоционально. P.s. Научился у Вас, слушая комментарии биатлона. Прости.