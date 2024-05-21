"Сейчас в РПЛ легионеры очень низкого уровня, они не способны делать наш чемпионат лучше. Раньше были легионеры, которые в одиночку могли вытаскивать матчи, а сейчас что? Люди по пустым воротам не попадают. Ужас просто. Посмотрите на "Зенит": ушел Малком и все, игра у команды исчезла", - цитирует Силкина "РБ Спорт".
На данный момент в Российской Премьер-Лиге выступают 172 легионера, самым дорогим игроком чемпионата является бразильский полузащитник петербургского "Зенита" Вендел, интернет-портал Transfermarkt оценивает его рыночную стоимость в 22 миллиона евро. Команда Сергея Семака после 29-ти сыгранных туров занимает второе место в турнирной таблице российского чемпионата и отстаёт от лидирующего московского "Динамо" на два очка.
Напомним, что Малком перешёл из петербургского "Зенита" в саудовский "Аль-Хилаль" летом 2023 года за 60 миллионов евро. Бразилец провёл за "сине-бело-голубых" 109 матчей и отличился 42-мя забитыми мячами и 24-мя результативными передачами.
Силкин: сейчас в РПЛ легионеры очень низкого уровня, они не способны делать наш чемпионат лучше
Бывший тренер московского "Динамо" Сергей Силкин высказался об уровне легионеров в РПЛ.
Фото: ФК "Динамо"