"Здесь не стоит прям глубоко вникать в это дело, проводить расследование, но какое-то наказание надо ему объявить. Это было публичное выступление на телеканале. Здесь однозначно должны быть санкции. Одно дело в раздевалке это сказать, а совсем другое - в эфире", - цитирует Колоскова "СЭ".
Напомним, что после победы казанского "Рубина" над петербургским "Зенитом" в матче 21-го тура РПЛ (2:0), полузащитник "Рубина" Руслан Безруков пошутил, что "ждёт денег на карточку от "Краснодара". Сегодня, 21-го мая, стало известно, что депутат Госдумы написал обращение к генеральному прокурору с просьбой провести расследование по этому делу.
После 29-ти сыгранных туров команда Рашида Рахимова занимает восьмое место в турнирной таблице российского чемпионата и имеет в своём активе 41 очко. В заключительном туре РПЛ этого сезона казанцы примут на своём поле "Сочи", который уже лишился математических шансов на сохранение прописки в лиге.
Колосков - о деле Безрукова: здесь однозначно должны быть санкции
Почётный президент РФС Вячеслав Колосков высказался о деле полузащитника "Рубина" Руслана Безрукова.
Фото: ФК "Рубин"