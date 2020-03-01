"Не пойму, что случилось. Надо ребят спросить, что за потеря концентрации на последних секундах. Всю игру давили, владели преимуществом…
Мы потеряли очки на последних секундах — это самое обидное. Надо сделать выводы, почему так происходит", - цитирует Рубашко Sport24.
Встреча, прошедшая на стадионе "Фишт", завершилась со счетом 1:2 в пользу тульского клуба. Победный гол "Арсенал" забил на 96-й минуте, отличился нападающий Евгений Луценко.
"Сочи" занимает в турнирной таблице РПЛ последнее место. "Арсенал" находится на шестой строчке.
Гендиректор "Сочи": надо спросить у ребят, что за потеря концентрации на последних секундах
Генеральный директор "Сочи" Дмитрий Рубашко прокомментировал поражение от "Арсенала" в 20-м туре чемпионата России.
Фото: Rusfootball.info
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