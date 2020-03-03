Быстров считает, что Денисов не продержался бы долго на телевидении

Футбольный эксперт Владимир Быстров рассказал, кто из бывших футболистов может пойти по его пути.
Источник: Газета СПБ
- Да любой бы усилил, потому что игроки разбираются в футболе. Игорь Денисов? Конечно, мог бы. Он любит говорить правду. Боюсь, долго на телевидении не продержался бы. Психанул, послал бы кого-нибудь. И на этом все, - цитирует Быстрова "РГ".

35-летний Денисов в мае 2019 года завершил профессиональную карьеру. В годы карьеры он выступал за "Зенит", "Динамо", "Анжи" и "Локомотив".


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Теги: Зенит Быстров Динамо Денисов
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