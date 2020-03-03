- Да любой бы усилил, потому что игроки разбираются в футболе. Игорь Денисов? Конечно, мог бы. Он любит говорить правду. Боюсь, долго на телевидении не продержался бы. Психанул, послал бы кого-нибудь. И на этом все, - цитирует Быстрова "РГ".
35-летний Денисов в мае 2019 года завершил профессиональную карьеру. В годы карьеры он выступал за "Зенит", "Динамо", "Анжи" и "Локомотив".
Быстров считает, что Денисов не продержался бы долго на телевидении
Футбольный эксперт Владимир Быстров рассказал, кто из бывших футболистов может пойти по его пути.
Источник: Газета СПБ
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