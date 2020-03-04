После игры директор по безопасности и работе с болельщиками РПЛ Александр Мейтин рассказал, что перформанс болельщиков "Динамо" был запрещён коллективным решением. Его посчитали провокационным.
Напомним, что 29 февраля "Спартак" обыграл "Динамо" на поле "ВТБ Арены" со счётом 2:0. Забитые мячи на счету полузащитников "красно-белых" Зелимхана Бакаева и Романа Зобнина.
Победа позволила "Спартаку" обойти "Динамо" в турнирной таблице РПЛ. "Красно-белые" на девятом месте с 25-ю очками, а "Динамо" на десятой строчке и имеет в своем активе 24 очка.
Болельщики "Динамо" показали перформанс со свиными головами, который был запрещён перед игрой со "Спартаком" (фото)
В группе "Ультрас Динамо 2009" в социальной сети ВКонтакте было опубликовано изображение запланированного перформанса болельщиков "Динамо" на дерби со "Спартаком".
Фото: vk.com/ultrasdynamo_09
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