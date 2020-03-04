Об этом сообщает "Чемпионат".
Согласно информации источника, защитник ЦСКА Марио Фернандес грубо толкнул форварда "красно-белых" Александра Соболева. Это и стало причиной конфликта.
После этого в потасовку вступили остальные футболисты обеих команд.
Затем игроки скрылись в подтрибунном помещении.
В настоящий момент в матче 1/4 финала Кубка России "Спартак" - ЦСКА объявлен перерыв. После первого тайма счёт 2:2. У "красно-белых" отличились Бакаев и Понсе. За ЦСКА забили Дивеев и Ахметов.
Футболисты "Спартака" и ЦСКА подрались в подтрибунном помещении
Фото: twitter.com/fcsm_official
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