Напомним, встреча завершилась со счетом 3:2 в пользу красно-белых. В добавленное время на 103-й минуте форвард "Спартака" Эсекьель Понсе локтем попал в лицо Карпову, после чего получил вторую желтую карточку и покинул поле. За несколько минут до этого мяч попал в руку защитнику ЦСКА Дивееву в штрафной площади, но арбитр с видеоассистентами не определили нарушения.
"Игрок ЦСКА играл рукой, а не мяч в неё попал. Это пенальти. Вторая жёлтая карточка Понсе – это провокация со стороны Карпова. Тот сначала его толкнул. А Понсе рукой не попал ему в лицо", - цитирует Хусаинова "Чемпионат".
Хусаинов: вторая жёлтая карточка Понсе – это провокация со стороны Карпова
Бывший арбитр ФИФА Сергей Хусаинов считает, что арбитр Сергей Иванов ошибочно не назначил пенальти в матче "Спартак" - ЦСКА в ворота армейского клуба.
Фото: ТАСС
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