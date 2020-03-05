@Будет ли Fan ID в чемпионате России? На этот счет много обсуждений. Есть ряд моментов.
Во-первых, система Fan ID достаточно дорогостоящая. Организация Fan ID во время чемпионата мира стоила достаточно дорого. Это организовывалось целиком министерством коммуникаций. Наложить эквивалент этой системы на чемпионат России — это просто немыслимо дорого и по трудозатратам, наверное, не имеет большого смысла.
А если говорить о классическом виде Fan ID, то я не знаю, как его применить для матчей РПЛ. Требования по безопасности должны быть. Какое-то понимание того, кто приходит на стадион, точно должно быть. Вопрос только в элементах реализации", — цитирует Сорокина Sport24.
Система идентификации болельщиков Fan ID была применена на чемпионате мира 2018-го года, который проходил в России.
Сорокин рассказал, введут ли Fan ID в чемпионате России
Глава оргкомитета Евро-2020 в Санкт-Петербурге Алексей Сорокин поделился мнением относительно возможного введения системы Fan ID в РПЛ.
Фото: EPA
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