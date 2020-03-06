Судьи Алексей Еськов и Станислав Васильев минимум на два тура отстранены от работы на матчах чемпионата России.
В 21-м туре эти арбитры будут выполнять функции видеоассистентов, а позже будут работать в ФНЛ. Еськов на игре "Нефтихимика" и "Химок", а Васильев на матча "Шинник" - "Ротор".
Решение связано с ошибками рефери в матчах 20-го тура.
Еськов в матче 20-го тура "Тамбов" - "Рубин" не показал вторую желтую карточку защитнику Ойеволе, а Васильев не удалил с поля защитника Кайо в матче "Краснодар" - "Уфа" (2:0).
Еськов и Васильев на два тура отстранены от судейства РПЛ
Глава судейского корпуса Виктор Кашшаи в первый раз применил санкции к отечественным арбитрам.
Фото: AS
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