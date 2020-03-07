"Оренбург" - "Арсенал Тула". Стартовые составы

"Оренбург" и тульский "Арсенал" объявили стартовые составы на матч 21-го тура чемпионата России.
"Оренбург": Климович, Терехов, Сиваков, Аюпов, Радакович, Малых, Куат, Мишкич, Силла, Деспотович, Алвеш.

Запасные: Руденко, Добвня, Готлиб, Рогич, Чуканов, Зотов, Шкофлек, Фамейе, Черных, Кулишев, Лапшов, Козлов.

"Арсенал Тула": Левашов, Альварес, Беляев, Григалава, Комбаров, Кингс, Бауэр, Чаушич, Лесовой, Луценко, Ткачёв.

Запасные: Нигматуллин, Лодыгин, Кангва, Хагуш, Ковалев, Аджоев, Громыко, Ломовицкий, Пантелеев, Банда, Денисов, Минаев.

Матч "Оренбург" - "Арсенал Тула" начнётся в 14:00 мск.


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Теги: Арсенал Тула Оренбург
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