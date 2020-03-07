- Согласно контракту с "Рубином" ежемесячная зарплата Дмитрия составляет полмиллиона рублей. Недавно у него родился третий ребенок и, согласно закону, на такое количество детей он должен платить не более шестой части своих доходов, а это почти 80 тысяч рублей. Мы будем настаивать на уменьшении ныне существующих алиментов в пять раз.
Разговоры о затруднительном положении Дмитрия — не выдумки. Тарасов до сих пор отдает кредит за большой загородный дом, а это 250 тысяч рублей в месяц. Покрывать такую сумму каждый месяц ему помогает супруга Анастасия Костенко, которая имеет стабильный доход, - цитирует представителя Тарасова Starhit.
Напомним, 32-летний Тарасов подписал контракт с "Рубином" в феврале. Спустя несколько дней футболист получил закрытый перелом со смещением левой малоберцовой кости, который не позволит ему сыграть в этом сезоне.
Тарасов рассчитывает на пятикратное уменьшение алиментов на дочь
Полузащитник "Рубина" Дмитрий Тарасов рассчитывает платить в пять раз меньше алиментов за дочь.
Источник: ФК "Рубин"
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