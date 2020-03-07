Сотрудников некоторых клубов РПЛ проверяют на коронавирус

Сотрудников нескольких команд РПЛ проверяют на коронавирус, сообщает журналист Василий Конов.

Источник: GLOBAL LOOK PRESS

Конов сообщает, что проверяют тех, кто выезжал в Европу или контактировал с теми людьми, которые побывали в странах, после возвращения из которых обязателен 14-дневный карантин.



В первую очередь, проверяют сотрудников, связанных с США, Норвегией, Великобританией и Швейцарией, Китаем, Южной Кореей, Италией, Ираном, Францией, Германией и Испанией.

