Чуперка не играет с московским "Динамо" из-за смерти отца

У полузащитника "Тамбова" Валерия Чуперки умер отец, поэтому он не принимает участие в матче с московским " Динамо ".

Источник: ФК "Тамбов"

Об этом сообщил наставник тамбовчан Тимур Шипшев.



У Чуперки в семье трагедия, умер папа, он не тренировался, посчитали, что он не совсем готов, психологическое состояние понимаете у человека, - рассказал специалист в эфире телеканала "Матч Премьер".



В 16 матчах нынешнего сезона на счету Чуперки две голевые передачи.