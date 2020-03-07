Об этом сообщил наставник тамбовчан Тимур Шипшев.
У Чуперки в семье трагедия, умер папа, он не тренировался, посчитали, что он не совсем готов, психологическое состояние понимаете у человека, - рассказал специалист в эфире телеканала "Матч Премьер".
В 16 матчах нынешнего сезона на счету Чуперки две голевые передачи.
Чуперка не играет с московским "Динамо" из-за смерти отца
У полузащитника "Тамбова" Валерия Чуперки умер отец, поэтому он не принимает участие в матче с московским "Динамо".
Источник: ФК "Тамбов"
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