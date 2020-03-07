"Краснодар — не чужой город? Мне многие города не чужие! Принципиальности по отношению к "быкам"у меня нет. Вот если бы выступал за "Кубань", была бы. К тому же у нас сейчас все матчи определяющие. Нужно побеждать в каждом туре, а в мае посмотрим, какое место удастся занять", - цитирует Ещенко официальный сайт "Спартак".
Встреча между "Спартаком" и "Краснодаром" пройдет 9 марта в Москве на стадионе "Открытие Арена". Начало в 16:30 мск.
Команда Доменико Тедеско занимает в турнирной таблице 10-е место, набрав 25 очков. "Краснодар" находится на втором места с 38 баллами в активе.
Ещенко: "принципиальности" по отношению к "Краснодару" у меня нет
Защитник "Спартака" Андрей Ещенко в преддверии матча 21-го тура чемпионата России с "Краснодаром" заявил, что у него нет принципиальности к "быкам".
Фото: ФК "Спартак"
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