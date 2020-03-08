- В моменте с моей второй жёлтой карточкой даже нечего комментировать. Как по мне, её просто не было. Парень падал, зацепил меня в полёте. Главный спросил у резервного, был ли контакт, резервный сказал, что если и был, то лёгкий. Прошу судью, чтобы он послушал резервного, а главный смотрит на карточку и говорит: "А, ты же 17-й", и даёт вторую, - цитирует футболиста "Чемпионат".
После победы "Крылья Советов" поднялись на 12-е место турнирной таблицы РПЛ, набрав 22 очка. "Рубин" опустился на 14-ю строчку с 20 баллами.
Зиньковский провёл в этом сезоне 20 матчей в РПЛ и отдал шесть голевых передач.
Зиньковский: мою вторую желтую карточку нет смысла комментировать. Её не было
Полузащитник "Крыльев Советов" Антон Зиньковский прокомментировал полученную красную карточку в игре с "Рубином" (1:0).
Источник: ФК "Зенит"
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