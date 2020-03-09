Матч сборной Белоруссии против сборной Грузии в рамках плей-офф квалификации Евро-2020 пройдёт 26-го марта в Тбилиси.
Пока Шкурин не провёл ни одного матча за сборную своей страны.
Илья Шкурин стал игроком ЦСКА в зимнее трансферное окно, перейдя из брестского "Динамо". Сумма трансфера составила 500 тысяч евро.
В составе "армейцев" Шкурин провёл два матча, выходя на замену, и не отметился голевыми действиям.
Форвард ЦСКА Шкурин вызван в сборную Белоруссии на матч плей-офф Евро-2020 с Грузией
Форвард ЦСКА Илья Шкурин попал в расширенный список футболистов сборной Белоруссии на матч с Грузией.
Фото: ПФК ЦСКА
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