"Роль запасного? В клубе знают, что меня это не устраивает. Я выхожу, я доказываю. Надеюсь, что в следующей игре я буду в старте.
Меня выпускают под уставшую оборону? У руководства есть мысли, что так очень эффективен. Но я повторюсь, что и они, и я знаем, что я не хуже ни одного футболиста в команде. Я буду выходить и доказывать. Я не хуже кого-либо. Меня не устраивает роль джокера. Все знают об этом. Я общался с руководством и с тренером, и у меня есть позиция по этому поводу", — цитирует Сулейманова Sport24.
"Краснодар" обыграл сегодня на выезде "Спартак" со счётом 1:0 благодаря голу с пенальти нападающего Ари.
Сулейманов в этой игре появился на поле на 59-й минуте, заменив Черникова.
Всего в сезоне 2019/2020 на счету Шапи-Сулейманова 30 матчей за "Краснодар" во всех турнирах, 6 голов и 6 результативных передач.
"Краснодар" вернул себе второе место в таблице, набрав 41 очко. Следующий матч "быки" проведут на стадионе "Фишт" 15 марта против "Сочи".
О сегодняшнем матче "Спартак" - "Краснодар" читайте здесь:
Холодный душ для «Спартака». «Краснодар» напомнил команде Тедеско об угрозе вылета
Сулейманов: меня не устраивает роль запасного в "Краснодаре"
Футболист "Краснодара" Магомед Шапи-Сулейманов ответил на некоторые вопросы журналистов после сегодняшней игры со "Спартаком" (1:0).
Фото: ФК "Краснодар"
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