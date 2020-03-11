"На вокзалах гораздо больше, чем 5 тысяч человек. Причем тут стадионы и спорт?" Дегтярев - об отмене мероприятий в Москве

Председатель Госдумы по физкультуре и спорту Михаил Дегтярев прокомментировал решение Сергея Собянина запретить в Москве массовые мероприятия с числом участников больше 5000 человек.

Фото: duma.gov.ru