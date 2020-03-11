"Позиция мэрии Москвы по матчам с 5000 зрителей из-за коронавируса – это весьма странно. Если угроза людям есть, матчи надо проводить вообще без зрителей.
Если угрозы нет, тогда ограничивать не надо. У нас на рынках, на вокзалах и на некоторых станциях метро людей собирается гораздо больше, чем 5 тысяч. При чем тут стадионы и спорт?", — написал Дегтярев в своём телеграм-канале.
Вчера, 10 марта, мэр Москвы Сергей Собянин подпилсал указ, запрещающий проводить в пределах города любые мероприятия, численность участников которого превышает 5000 человек. Данный запрет будет действовать до 10-го апреля.
Под запрет попали и множество футбольных матчей российской Премьер-лиги. В этот период в Москве пройдут следующие игры: ЦСКА - "Уфа" (22-й тур, 15 марта), "Локомотив" - "Оренбург" (23-й тур, 22 марта), ЦСКА - "Зенит" (23-й тур, 22 марта), "Спартак" - "Уфа" (24-й тур, 5 апреля), "Динамо" - ЦСКА (24-й тур, 5 апреля).
Сегодня в РФС будет принято решение о том, как будут проводиться матчи РПЛ в Москве. Одним из вариантов может стать проведение футбольных матчей в Подмосковье, на "Арене Химки".
"На вокзалах гораздо больше, чем 5 тысяч человек. Причем тут стадионы и спорт?" Дегтярев - об отмене мероприятий в Москве
Председатель Госдумы по физкультуре и спорту Михаил Дегтярев прокомментировал решение Сергея Собянина запретить в Москве массовые мероприятия с числом участников больше 5000 человек.
Фото: duma.gov.ru
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