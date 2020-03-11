Сегодня в Москве прошло заседание РФС, на котором обсуждали вопрос запрета на проведение массовых мероприятий в Москве.
Вчера мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ, согласно которому все массовые мероприятия, численность которых превышает 5000 человек, должны быть отменены. Действует данный указ до 10-го апреля.
Как сообщает спортивный журналист Василий Конов, руководство РФС и РПЛ не приняло единого решения, обратившись за дополнительными разъяснениями в правительство Москвы.
Московские команды самостоятельно будут принимать решения по допуску зрителей на трибуны или проведению матчей без зрителей. Единой рекомендации для них нет.
Московские клубы РПЛ будут самостоятельно принимать решение о допуске зрителей на матчи
Руководство РФС и РПЛ не приняло решение о том, каким образом будут проводится футбольные матчи в Москве.
Фото: РФС
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