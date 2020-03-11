Указ Собянина о запрете массовых мероприятий не подразумевает отсутствия зрителей

Мэр Москвы Сергей Собянин внёс изменения в свой вчерашний указ о массовых мероприятиях.
Фото: ТАСС
Как сообщает "Чемпионат", в Федеральном законе "О физической культуре и спорте в РФ" сказано, что зрители спортивных мероприятий не являются его участниками. То есть, речь идёт об ограничении числа участников, но никак не зрителей, которые могут присутствовать на спортивном мероприятии.

По закону болельщики могут посещать спортивные мероприятия.

Напомним, что вчера мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ, согласно которому все массовые мероприятия, численность которых превышает 5000 человек, должны быть отменены. Действует данный указ до 10-го апреля.

Руководство РФС и РПЛ на сегодняшнем заседании не приняло единого решения, обратившись за дополнительными разъяснениями в правительство Москвы.

Сообщается, что клубы будут самостоятельно принимать решения по допуску зрителей на трибуны или проведению матчей без зрителей.


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Теги: Собянин РПЛ РФС Коронавирус
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