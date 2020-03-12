Об этом сообщает telegram-канал "Экспорт".
Запрет на европейские сборы и товарищеские матчи касается всех национальных команд, кроме игр первой сборной.
Напомним, 10 марта мэр Москвы Сергей Собянин внёс запрет на проведение массовых мероприятий в столице численностью более 5000 тысяч человек. Большинство европейских матчей проходят без зрителей из-за пандемии коронавирусной инфекции.
РФС отменил европейские сборы и контрольные матчи у всех национальных команд, кроме первой
РФС внёс поправки в тренировочные сборы национальных команд.
Источник: "СЭ"
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