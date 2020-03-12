РФС отменил европейские сборы и контрольные матчи у всех национальных команд, кроме первой

РФС внёс поправки в тренировочные сборы национальных команд.

Источник: "СЭ"

Об этом сообщает telegram-канал "Экспорт".



Запрет на европейские сборы и товарищеские матчи касается всех национальных команд, кроме игр первой сборной.



Напомним, 10 марта мэр Москвы Сергей Собянин внёс запрет на проведение массовых мероприятий в столице численностью более 5000 тысяч человек. Большинство европейских матчей проходят без зрителей из-за пандемии коронавирусной инфекции.