- Всё очень примитивно. У моего старшего брата была кличка Босман. Он тоже играл в футбол, достаточно хорошо, в своё время дошёл до дубля ЦСКА. С ним на одной лестничной клетке жил парень, который занимался со мной в «Динамо». Он пришёл и говорит: «У всех клички есть, а у него нет. Его брата Босман зовут, давайте его будем так звать». «Ну давайте». Меня так звали лет пять – Босман. Потом, видимо, устали, потому что длинно. Сократили до Бося. Потом Босс. Это правда, - рассказал Овчинников в интервью youtube-каналу "Сычев подкаст и Денис Казанский".
Овчинников рассказал о происхождении клички "Босс"
Тренер ЦСКА Сергей Овчинников рассказал о происхождении своей клички "Босс".
Источник: ПФК ЦСКА
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