Как сообщила руководитель пресс-службы президента Татарстана Лилия Галимова, до 15 апреля в Казани будут перенесены все спортивные мероприятия на более поздние сроки.
До 15-го апреля у казанского "Рубина" должен был пройти матч чемпионата России против московского "Локомотива". Игра должна была состояться 4-го апреля на "Ак Барс Арене".
Отметим, что матчи хоккейного клуба "Ак Барс" в серии плей-офф КХЛ также пройдут без зрителей.
После 21-го тура "Рубин" занимает 15-е место в турнирной таблице РПЛ, в зоне вылета, имея в своем активе 20 очков.
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Официально: матч "Рубин" - "Локомотив" пройдёт без зрителей
Матч 24-го тура РПЛ между "Рубином" и "Локомотивом" пройдёт при пустых трибунах.
Фото: ФК "Рубин"
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