"Спартак" разгромно победил "Оренбург" в Молодёжном первенстве. "Ахмат" обыграл "Динамо"

Завершились сразу три матча Молодёжного первенства.
Молодежное первенство

22 тур

"Оренбург" - "Спартак" 0:4

Голы: Егоров, 12 (авто.), Репьях, 19, Кожедуб, 20, Мельников, 46

"Оренбург": Ландаков, Пикалов, Привалов, Артемьев, Егоров, Боднарюк, Антоненко, Богомолов, Болотов, Лопарёв, Палагута

"Спартак": Поплевченков, Зепатта, Моргунов, Саумов, Репях, Сунгатулин, Мельников, Денисов, Шильцов, Кожедуб, Голятов

Предупреждения: Богомолов, 3

"Ахмат" - "Динамо" 2:1

Голы: Мосейчук, 7, Альсултанов, 49 - Захарян, 65

"Ахмат": Бунхоев, Адамов, Альсултанов, Кармаев, Джакуев, Мацуев (Дачаев, 70), Мосейчук, Садулаев, Хакиев, Хинтба, Альсултанов

"Динамо": Яруков, Зорин, Цесь, Фёдоров, Звонков (Слепов, 46), Гоманюк (Карапузов, 64(, Галкин (Мазурин, 46), Усанов (Тюкавин, 46), Школик, Данилин (Лацевич, 60), Захарян

Предупреждения: Захарян, 35, Садулаев, 36, Альсултанов, 51, Джакуев, 56, Зорин, 61

"Арсенал" Тула - "Рубин" 4:0

Голы: Хлусевич, 27, Банда, 36, Тузиков, 72, Тузиков, 90+1

"Арсенал": Мухин, Иванов, Ходеев, Кузькин, Глойдман, Лобанов, Хлусевич, Хабибов, Ерофеев, Банда, Куль

"Рубин": Янович, Иваньков, Гаврилов, Карягин, Ратников, Галлямов, Макаров, Циберкин, Шолох, Раджабов, Самиев


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Теги: Молодежное первенство Спартак Оренбург Ахмат Динамо
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