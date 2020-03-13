"Ювентус" опроверг наличие коронавируса у Дибалы

Аргентинский футболист "Ювентуса" Пауло Дибала не инфицирован коронавирусом, сообщает ANSA со ссылкой на заявление туринского клуба.
Фото: Global Look Press
Сегодня в СМИ появлялась информация, что Пауло Дибала стал вторым зараженным коронавирусом в составе туринского "Ювентуса".

Напомним, что первым инфицированным вирусом COVID-19 игроком "старой синьоры" стал защитник Даниэле Ругани. В настоящее время он находится на карантине.

"Ювентус" заявил, что после того как у Ругани был выявлен коронавирус, 121 человек, работающий в клубе, был самоизолирован.

Напомним, что матчи чемпионата Италии официально были перенесены из-за пандемии коронавируса в стране.

На сегодняшний день в Италии выявлено более 15 000 случаев заражения коронавирусом. Более 1000 человек погибло.


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Теги: Ювентус Серия А Дибала Коронавирус
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