"Ювентус" опроверг наличие коронавируса у Дибалы

Аргентинский футболист "Ювентуса" Пауло Дибала не инфицирован коронавирусом, сообщает ANSA со ссылкой на заявление туринского клуба.



Фото: Global Look Press

Сегодня в СМИ появлялась информация, что Пауло Дибала стал вторым зараженным коронавирусом в составе туринского "Ювентуса".



Напомним, что первым инфицированным вирусом COVID-19 игроком "старой синьоры" стал защитник Даниэле Ругани. В настоящее время он находится на карантине.



"Ювентус" заявил, что после того как у Ругани был выявлен коронавирус, 121 человек, работающий в клубе, был самоизолирован.



Напомним, что матчи чемпионата Италии официально были перенесены из-за пандемии коронавируса в стране.



На сегодняшний день в Италии выявлено более 15 000 случаев заражения коронавирусом. Более 1000 человек погибло.