"Рука защитника находилась в естественном положении. Судья правильно принял решение – это не игра рукой", — цитирует Кашшаи "Чемпионат".
Эпизод произошёл на 93-й минуте: мяч после ввода из аута в штрафной площади попал в руку защитника ЦСКА Игоря Дивеева.
Судья матча Сергей Иванов не усмотрел в этом моменте нарушения правил и не обращался к системе VAR.
"Спартак" обыграл ЦСКА в матче 1/4 финала Олимп-Кубка России со счётом 3:2. Победу "красно-белым" на 107-й минуте принес гол нападающего Джордана Ларссона.
В полуфинале турнира "красно-белые" встретятся с "Зенитом".
Кашшаи подтвердил неназначение пенальти за игру рукой Дивеева в кубковом матче "Спартак" - ЦСКА
Глава департамента судейства РФС Виктор Кашшаи прокомментировал неоднозначный эпизод в конце четвертьфинала Кубка России "Спартак" - ЦСКА (3:2)
Фото: Magyar Labdar?g? Sz?vets?g
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