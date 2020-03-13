"Защитник "Ахмата" придержал Шомуродова, у которого был явный шанс забить гол. Это красная карточка, и судья поступил правильно, что показал ее. Но в данном случае VAR должен был проверить атакующую фазу, проверить ситуацию, которая была перед нарушением. Вы можете видеть, что был офсайд. Игрок "Ростова" Байрамян находился в офсайде. Поэтому арбитр отменил свое решение. Мы рады, что арбитр разобрался в этом эпизоде с помощью ВАР", — приводит слова Кашшаи Sport24.
Данный эпизод произошёл на 59-й минуте матча 20-го тура РПЛ "Ахмат" - "Ростов" (1:1). Сначала защитник грозненцев Ненахов был удалён, но, после продолжительной консультанции Лапочкина с центром VAR, арбитр отменил своё решение.
"Ростов" подал жалобу в РФС на судейство Сергея Лапочкина в матче с "Ахматом". Руководство ростовчан было недовольно шестью решениями арбитра.
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Кашшаи прокомментировал отмену удаления защитника "Ахмата" Ненахова в матче с "Ростовом"
Руководитель департамента судейства РФС Виктор Кашшаи прокомментировал отмену удаления защитника "Ахмата" Ненахова в матче 20-го тура РПЛ с "Ростовом" (1:1).
Фото: трансляция Матч Премьер
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