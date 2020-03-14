Выдающийся перфоманс Максименко, худший матч в карьере Деспота. Оценки "Оренбург"-"Спартак"

"ОРЕНБУРГ"
Андрей Климович - 2,5. Первый удар в створ "Спартак" нанес только на 40-й минуте. До этого красно-белые не нагружали вратаря "Оренбурга" работой. А когда давление на ворота появилось, то Климович не выручил ни разу. Если гол Понсе на совести защитников, то удар Ларссона можно было отразить (претензия, как к Адриану во втором мяче Льоренте).
Андрей Малых - 2,5. Георгий Зотов - 3,0. До перерыва крайние защитники выглядели гораздо надежнее. Зотов перекусывал все попытки "Спартака" продавить его фланг, а Малых разбирался и с Айртоном, и с Бакаевым. Во втором тайме игроков как подменили. Малых перестал вступать в отбор (0 за весь матч), а Зотов часто освобождался возле штрафной "Спартака", но ни разу не сделал качественный навес на нападающих.
Сергей Терехов - 3,5. Урош Радакович - 3,5. Тимур Аюпов - 2,5. Когда Терехов сместился в привычную зону на фланг, там сразу стало опасно. Правда, такое смещение случилось лишь раз, и Деспотович момент не реализовал. Терехов успевал и страховать команду на стандартах, когда "Спартак" мог убегать в контратаки. В плюс Радаковичу можно отнести голевую передачу на Фамейе. Еще он лучший в "Оренбурге" по выносам и перехватам (6 и 3, соответственно). Аюпов, который из опорной зоны чаще опускался в защиту, не создал нужную плотность. Да и гол Ларссона отчасти его вина.
Даниэль Мишкич - 3,5. Исламбек Куат - 3,0. Мишкич совершил в составе хозяев больше всего отборов - 4. И он был одной из причин, почему "Спартак" так мало атаковал по центру. Впереди Мишкич поддерживал выпады команды, но из 2 ударов ни один не попал в створ. Куат был заточен на разрушение. Ему удалось выиграть 100% верховых единоборств. Однако в конце именно Куат привез к воротам стандарт, когда Джикия чуть не забил.
Джоэль Фамейе - 3,5. Рикарду Алвеш - 3,0. Игру Фамейе можно разделить на 2 части. Первая - до гола. Фамейе бодро начал матч. Его встречи с Масловым заставляли нервничать спартаковскую скамейку. Он классно выиграл позицию и открыл счет. Вторая часть - после гола. У Фамейе перестало получаться создавать угрозы в спартаковской штрафной. И Маслов больше не дал обыграть себя ни разу. Рикарду Алвеш уверенно вел игру команды в первом тайме. 4 передачи под удар - лучший результат матча. Не верилось, что такой игрок может грубейшим образом ошибаться (как было против "Зенита" в домашней встрече). На второй тайм Алвешу не хватило сил.
Джордже Деспотович - 2,0. Худший матч главного форварда "Оренбурга". Из 3 стопроцентных моментов Деспот не реализовал ни один. Не позволительная роскошь для "Оренбурга", который и был наказан за расточительность своего нападающего.
Фёдор Черных - 2,5. Мамаду Силла - б/о. Тренерский штаб предоставил Черных 15 игрового времени. И нападающий имел 1 стопроцентный момент, но "Спартак" выручил Максименко, да и удар Черных сильным не получился. Выход Силлы оказался слишком запоздалым.
"СПАРТАК"
Александр Максименко - 5,0. Главный творец победы "Спартака". Передал привет Олегу Кононову, который обвинил вратаря в поражении в предыдущей встрече в Оренбурге. Сегодня Максименко был бесподобен. 5 сэйвов, из которых 3 просто выдающиеся. И игра на выходе у Максименко была на хорошем уровне. Если бы не Максименко, то "Спартак" даже за ничью бы не зацепился.
Георгий Джикия - 3,5. Павел Маслов - 3,5. Самуэль Жиго - 3,5. Капитан "Спартака" подкупает своим желанием и мощью, с которой он вступает в отбор (поэтому и их успешность 100%). На счету Джикии и опасный удар со штрафного. Но в обороне Георгий продолжает грешить позиционными ошибками. Его провалы вместе с Жиго чуть не закончились для "Спартака" поражением. Центральные защитники так и не разобрались, кто должен держать Деспотовича, который бил и бил из убойных позиций. Жиго исправился на чужой половине, когда совершил блестящий проход на низкой скорости и сделал голевой пас на Ларссона. Дебют в РПЛ Маслов может занести в зачет. Поначалу молодой защитник привыкал и к темпу, и к борьбе. Но довольно скоро адаптировался. Осталось только настроить первую передачу. Хотя предголевой пас, когда забил Понсе, на счету как раз Маслова.
Айртон - 2,5. Николай Рассказов - 2,5. Если взглянуть на цифры, то можно сделать выводы, что Рассказов и Айртон свои фланги просто забетонировали. У обоих по 6 отборов. Но совершали их защитники где-то на подступах к штрафной, потому что возле ворот Максименко их неуступчивость часто испарялась. Особенно со стороны Рассказова, который и в атаке практически не помогал. Бразилец, когда "Оренбург" давил, затягивал с выносами, разжигая костер в своей зоне.
Зелимхан Бакаев - 3,0. Алекс Крал - 3,0. Джордан Ларссон - 4,0. Вот как правильно оценить игру шведа? Особенно после удручающего первого тайма. Понятно, что игра в центре поля - не позиция Ларссона, и к ней необходимо привыкнуть. Но Джордан был абсолютно бесполезен, практически не помогая защитникам. А если Ларссон опускался назад, то неизменно выигрывал мяч (4 отбора за матч). С другой стороны, на счету шведа гол (победный) и голевая передача на Мирзова. Бакаев, например, такой статистикой похвастаться не может. У Зелимхана 2 передачи под удар и средний процент 67% успешного дриблинга. Крал, который призван разрушать в центре поля, не совершил за матч ни одного отбора. Но чех покрывал огромные пространства, успевая и впереди, и сзади. С потерей Зобнина и Тиля на Крала перешла задача созидать, и он с ней не справился.
Александр Соболев - 2,5. Эсекьель Понсе - 3,5. Если Соболев собрался конкурировать в сборной с Дзюбой и Комличенко, то стоит пересмотреть манеру игры. Слишком часто нападающий "Спартака" падал и просил штрафной. Даже малейшее касание от соперника заставляло Соболева лежать на газоне и спорить с арбитром. Понсе бил в составе гостей больше всех - 4 удара, один из них стал голевым.
Андрей Ещенко - 2,5. Резиуан Мирзов - 3,5. Лоренсо Мельгарехо - 3,0. От Ещенко ждали, что он наведет порядок в зоне Рассказова, уберет оттуда игроков "Оренбурга". Получилось строго наоборот. Ещенко за 30 минут матча "возили" сильнее, чем Рассказова за 60. А вот с выходом Мельгарехо "Спартак" стал лучше обороняться в центре (Бакаеву не хватало сил на борьбу). Мирзов долго-долго готовил гол. Казалось, что момент будет загублен, но Резиуан нанес-таки удар и оформил первый мяч в РПЛ текущего сезона.
Фото: официальный твиттер "Спартака"