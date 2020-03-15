Президент "Урала": мы попали под каток "Зенита"

Президент "Урала" Григорий Иванов прокомментировал вчерашнее выездное поражение "Урала" от "Зенита" со счётом 1:7.
Фото: "СЭ"
"Особо тут ничего не скажешь, мы попали под каток "Зенита". Команда провалилась, не сыграла, как нужно, не справилась с задачами. Хотели проверить некоторые наработки перед кубковым матчем, дали некоторым лидерам отдохнуть. Что получилось, то получилось", — цитирует Иванова ТАСС.

"Урал" разгромно проиграл "Зениту" (1:7) во вчерашней игре 22-го тура РПЛ. Единственный мяч екатеринбуржской команды забил Андрей Панюков с пенальти. В составе "Зенита" отличились Азмун (хет-трик), Дзюба (дубль), Малком и Дриусси.

"Урал" занимает десятое место в турнирной таблице чемпионата, набрав 25 очков.

Читайте материал Rusfootball.info о матче "Зенит" - "Урал":

"Урал" был обречён в матче с "Зенитом", но мог бы и посопротивляться


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Теги: Иванов Зенит Урал
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