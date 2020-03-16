Защитник "Тамбова" Грицаенко: у жены паника из-за коронавируса

Защитник "Тамбова" Алексей Грицаенко поделился своим мнением о ситуации в команде, а также отношением к панике в связи с пандемией коронавируса.

Фото: РПЛ