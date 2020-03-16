Защитник "Тамбова" Грицаенко: у жены паника из-за коронавируса

Защитник "Тамбова" Алексей Грицаенко поделился своим мнением о ситуации в команде, а также отношением к панике в связи с пандемией коронавируса.
Фото: РПЛ
— В нашей команде — не стало больше внимания и проверок здоровья. Летел домой и попал на один рейс с молодежкой «Краснодара», они возвращались обратно после матча со "Спартаком". В аэропорту вижу, что они все в масках. Мы сейчас с супругой разговаривали, у нее паника. Она говорит, что с появлением ребенка стала такой. А за себя я вообще не переживаю. Даже находясь здесь, в Тарасовке, уезжал в город на такси. В метро заходить не боюсь, но просто лишний раз этого не делаю. Опять же, из-за того, что я знаю, что полечу потом к ребенку.

У меня нет чувства что вирус где-то близко. Да, читаю новости, понимаю, что теоретически все возможно, но я не во все верю. Это же все надо кому-то раскрутить, как обычно. Так что не обращаю внимания и не делаю на этом акцент. Не знаю почему, но я спокоен. Чем больше станешь загоняться, тем будет хуже. Вообще не думаю об этом, а если кто-то и затрагивает эту тему, то отшучиваюсь», — рассказал Грицаенко в эфире "Матч ТВ".

Алексей Грицаенко перешел в "Тамбов" из "Краснодара" на правах аренды. В этом сезоне он принял участие в 12 матчах, получив 2 желтые карточки.

"Тамбов" набрал 22 очка и располагается на 15-ой строчке в турнирной таблице.


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Теги: Грицаенко Тамбов Коронавирус
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