"Будем делать так, как решат эпидемиологи. Это жизнь людей! Я не знаю всей глубины вопроса. Вот у нас в Екатеринбурге, например, я не видел коронавируса. У нас есть два плана. Первый — играть. Второй — другой, при нём надо что-то решать. По мне, так лучше играть", - цитирует Иванова "Чемпионат".
Напомним, вспышка коронавируса была зафиксирована в Китае в декабре 2019 года. На сегодняшний день известно, что скончались более 6 тысяч человек. Более 77 тысяч человек смогли вылечиться.
На территории России коронавирусом заразились 93 человека.
Ранее было принято решение отменить матчи во всех топ-5 лигах. Также приостановлены Лига чемпионов и Лига Европы. Проведение чемпионата Европы-2020 находится под вопросом.
"Не видел коронавируса в Екатеринбурге". Президент "Урала" считает, что РПЛ не нужно приостанавливать
Президент екатеринбургского клуба Григорий Иванов прокомментировал информацию о том, что чемпионат России может быть приостановлен из-за эпидемии коронавируса.
РИА Новости
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