"Не видел коронавируса в Екатеринбурге". Президент "Урала" считает, что РПЛ не нужно приостанавливать

Президент екатеринбургского клуба Григорий Иванов прокомментировал информацию о том, что чемпионат России может быть приостановлен из-за эпидемии коронавируса.

РИА Новости