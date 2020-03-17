Мелкадзе: в "Спартаке" мне свои же кричали: "Иди арбузы продавай!"

Нападающий "Тамбова" Георгий Мелкадзе, принадлежащий "Спартаку", рассказал, почему ему не удалось закрепиться в московском клубе.
Фото: ФК "Спартак"
"Окреп я в "Тамбове", когда понял, что зря волновался из-за комментариев. Кто их вообще писал? Даже Дзюбу оскорбляют — а как это вообще возможно? Человек все доказал, забивал в любых командах, где бы ни играл, он лучший игрок РПЛ. Адекватный человек не имеет права его оскорблять.

На "Спартаке" мне кричали, когда я выходил: "Иди арбузы продавай". Потерял мяч — кричат, чтобы поменялся. Свои же. Знаешь, с этими мыслями не очень хочется играть. Это не мотивирует вообще. И вдвойне раздражало, что не мог забить", — цитирует Мелкадзе Sport24.

В текущем сезоне российской Премьер-лиги Георгий Мелкадзе выступает на правах аренды за "Тамбов". В составе "волков" Мелкадзе провёл 15 матчей, в которых забил 6 голов и отметился тремя результативными передачами.

По окончании сезона Мелкадзе вернется в "Спартак". Его контракт с "красно-белыми" рассчитан до 2022-го года.

"Тамбов" занимает 11-е место (25 очков) в турнирной таблице чемпионата России после 22-х туров.


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Теги: Мелкадзе Спартак Тамбов
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